صحة النواب توافق على مشروع قانون المجلس الصحي من حيث المبدأ

02:44 م الإثنين 31 يناير 2022
صحة النواب توافق على مشروع قانون المجلس الصحي من حيث المبدأ

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، المقدم من الحكومة.

وتوافقت اللجنة خلال على مسمى مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلى "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت على مسمى "المجلس الصحى المصري" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون، علي إنشاء المجلس الصحي المصري، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.

مجلس النواب أشرف حاتم مشروع قانون المجلس الصحي المصري

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