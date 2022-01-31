الأوقاف: تخصيص طن لحوم شهريا للأسر الأولى بالرعاية بجنوب سيناء

02:34 م الإثنين 31 يناير 2022
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كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان الوزارة، لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية.

وناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة، حيث تم تخصيص سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه لعمارة المساجد، خلال الأشهر الخمس المقبلة، من أهمها: المسجد الكبير الجاري إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع، وتجديد فرش مسجد السلام بطابا، حيث تنقل منه شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي ورفع العلم بمدينة طابا.

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشروع صكوك الإطعام، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعي، ووعد بدعمه ومساندته، وتم الاتفاق على تخصيص ألف كيلو لحوم شهريًا لألف أسرة من الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنه تمت مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها في شهر القرآن شهر رمضان المبارك، ودعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجاري إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جنوب سيناء المساجد

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