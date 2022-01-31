618 ألف جرعة تنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا

02:14 م الإثنين 31 يناير 2022
618 ألف جرعة تنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 37.19 مليون مواطن، فيما حصل 25.9 مليون مواطن على الجرعة الثانية.

ولفت إلى حصول 618 ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية، والتي يتم إعطائها للمواطنين بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا بلغ 63737501 جرعة حتى الآن.

حسام عبدالغفار لقاح كورونا التطعيمات بلقاح كورونا tdv s ; V kh فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا