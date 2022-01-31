الصحة: تقديم التوعية والخدمات الطبية لـ 1.3 مليون مواطن في أسبوع الصعيد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، لمليون و300 ألف مواطن، بمحافظات صعيد مصر وتشمل (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 150 ندوة تثقيفية، ضمن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، الذي أطلقه الوزير خلال زيارته لمحافظة أسوان الأسبوع الماضي، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد.

وأوضح عبدالغفار، أن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، شمل إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، والعيادات المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي بقرى ونجوع صعيد مصر، بهدف الوصول إلى المواطنين في القرى والمناطق النائية وتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى وكفاءة الخدمات الصحية لمواطنيها.

وتابع أن القوافل الطبية التي انطلقت بمحافظات صعيد مصر، شملت كافة التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، عظام، أطفال، أسنان، مسالك بولية، جلدية، أنف وأذن، صدر)، مشيرًا إلى هناك 600 ألف مواطن انتفع من الخدمات الطبية المجانية بهذه القوافل الطبية.

واستطرد أنه تم تقديم التوعية الصحية لمليون مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي، التي تجوب كافة محافظات الصعيد خلال "أسبوع التوعية بصعيد مصر"، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم في الاهتمام بالصحة العامة، بالإضافة التي توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحثهم على الإسراع والتسجيل بموقع وزارة الصحة الالكتروني لتسجيل وتلقي لقاح كورونا.

ونوه "عبدالغفار" إلى توفير فرق من الأطقم الطبية والتواصل المجتمعي، لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقرات إقامتهم، لتسجيلهم على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، فضلًا عن عقد 150 ندوة تثقيفية للمواطنين بمحافظات صعيد مصر، بهدف تقديم خدمات التوعية الصحية المجانية، فضلًا عن توعيتهم بمبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي.

وأكد أنه تطعيم 200 ألف مواطن، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال العيادات المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، موضحًا أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي ورفع المناعة المجتمعية.

ولفت "عبدالغفار" أنه تم توقيع الفحص الطبي على 500 ألف مواطن وتقديم العلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، تحت شعار (١٠٠مليون صحة)، والتي شملت (مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب السمنة، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي).

وأضاف أن وزارة الصحة تستهدف التوسع في حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل جيدة مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي لتحقيق التواصل الدائم من خلال فرق التواصل المجتمعي على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وتابع أنه يجري التوسع أيضًا، في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال العيادات المتنقلة التابعة إلى حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بمحافظات الدلتا والقناة ووجه بحري، بهدف الوصول إلى المواطنين بكافة القرى والمناطق النائية وتقديم التوعية الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.