نقيب الإعلاميين ينعي المخرج الكبير نبيل الجوهري

11:50 ص الإثنين 31 يناير 2022
نقيب الإعلاميين ينعي المخرج الكبير نبيل الجوهري

نبيل الجوهري

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كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير نبيل الجوهري الذي وافتة المنية أمس.

قال نقيب الإعلاميين إن المخرج الكبير نبيل الجوهري كان دمث الخلق ويحظي باحترام الجميع، بدأ حياته كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها "عفوا هذا حقى" و"صباح الورد"، و"النوة" بالاضافة إلى عمله أيضاً كمخرج منفذ فى أكثر من مسلسل. ومن أهم المسلسلات "بالأمر المباشر" وتدرج في الوظائف القيادية حتى وصل إلى مدير إدارة البرامج التعليمية بالتلفزيون بجانب عمله أمينا عاما لنقابة المهن السينمائية.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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