كورونا.. مصر تتسلم الدفعة الأولى من دواء "إيفوشيلد"

كتب - أحمد جمعة:

تسلمت مصر الدفعة الأولى من عقار "إيفوشيلد"، لأغراض الوقاية من فيروس كورونا، والذي تنتجه شركة إسترازينيكا.

وتعد مصر أول دولة إفريقية ورابع دولة على المستوى العالم تتلقى عقار "إيفوشيلد"، ويأتي وصول الدفعة الأولى من الجرعات بعد أيام معدودة من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كوفيد-19من جانب هيئة الدواء المصرية.

وبلغ عدد جرعات الدفعة الأولى 15 ألف جرعة.

ومن المتوقع وصول المزيد من الجرعات خلال الأسابيع المقبلة في إطار اتفاقية التوريد التي تضم 50 ألف جرعة بالمجمل في عام 2022.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد منحت "إيفوشيلد" تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19 للبالغين واليافعين (الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً وتزيد أوزانهم عن 40 كيلوجراماً) في 16 يناير. ويستهدف العقار الفئات التي تعاني ضعفاً متوسطاً إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة.