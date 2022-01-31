طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة وأمطار على القاهرة وهذه المناطق

09:58 ص الإثنين 31 يناير 2022
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة وأمطار على القاهرة وهذه المناطق

سقوط الأمطار

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأعلنت الهيئة استمرار السحب الممطرة على مناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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