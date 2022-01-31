حدث ليلا| اختناق 12 شخصا في حريق الحسين.. ومنخفض جوي يضرب غرب البلاد

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 1974 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 356274 حتى اليوم.

سماء الجمالية تتحول للأحمر والأسود.. ماذا يحدث في حريق الحسين؟ (صور)

تفاقمت الأوضاع في حريق هائل اندلع بمحيط مسجد الإمام الحسين بحي الجمالية بمحافظة القاهرة، مساء الأحد. بعد مرور أكثر من ساعة على اندلاع الحريق امتدت النيران إلى وحدات عقار مكون من 3 طوابق لتتحول إلى كتلة من اللهب وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

اختناق 12 شخصا.. محافظ القاهرة يكشف سبب الحريق في محيط مسجد الحسين

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين، وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

الصحة تكشف أهمية شرب الماء لمصابي كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، أهمية شرب الماء بكثرة للمصاب بفيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي.

وزير الأوقاف: حريق المشهد الحسيني لم يصب المسجد بأي ضرر

علق وزير الأوقاف على الحريق الذي اندلع منذ قليل، في أحد المباني في منطقة الحسين الأثرية بالقاهرة.

بيان عاجل من الثقافة بشأن احتلال دار نشر المساحة المخصص لأخرى في معرض الكتاب

أصدرت وزارة الثقافة، بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه ما وصفته بالتدليس والتزييف على جمهور المعرض وإدارته.

3 توجيهات من الصحة للتعامل مع برودة الشتاء

قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات وتنبيهات مهمة، للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

تخطينا ذروة البرودة.. الأرصاد: عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الموعد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد: منخفض جوي يضرب غرب البلاد.. وأمطار بهذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية دخول المنخفض الجوي إلى مناطق غرب البلاد.

مشروعات قومية ومنفعة عامة.. الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا

نشرت عدد الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، 10 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن عدد من المشوعات القومية وتخصيص قطع من أراض الدولة للمنفعة العامة.

ما الذي يفعله لقاح كورونا بجسم الإنسان؟.. الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان دور لقاح فيروس كورونا داخل جسم الإنسان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمود وهدان؛ للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.​

إعادة فتح استاد أوليمبي الكاميروني بعد حادث التدافع المميت

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة فتح استاد أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك بعد حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين، وذلك لإقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية عليه.

البرازيل: مقتل 18 شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية

لقي 18 شخصًا على الأقل حتفهم جراء حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في ولاية ساو باولو البرازيلية، حسبما قال حاكم الولاية جواو دوريا اليوم الأحد.

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي دون خسائر

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

العاصفة "مالك" تقتل 5 أشخاص في أوروبا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة القوية التي اجتاحت أجزاء من أوروبا إلى خمسة أشخاص اليوم الأحد، بعد تسجيل مزيد من الحوادث المرتبطة بالرياح القوية في بولندا وجمهورية التشيك.

العاصفة "نادية" تضرب شمال ألمانيا وتخلّف قتيلا وجرحى

هبت عاصفة على مناطق ساحلية في شمال ألمانيا، منها مدينة هامبورغ، خلال الليل مما عطل خدمات القطارات وأثار تحذيرات من حدوث فيضان، حسبما قال مسؤولو الطوارئ الذين تدخلوا لإنقاذ رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في مدينة هامبورغ.