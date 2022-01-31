محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق المشهد الحسيني

كتب- محمد نصار:

تفقد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، موقع حريق المشهد الحسيني في ساعة متأخرة من اليوم الأحد.

وكانت النيران اندلعت في محيط المشهد الحسيني بالقرب من مسجد الإمام حسين بن علي، في القاهرة، لكن وزارة الأوقاف أكدت أن الحريق لم يصل إلى المسجد، ولم يصب بأي أذى.