"التقديم يخلص انهاردة".. تفاصيل وظائف نظافة الجيزة بـ150 جنيه في اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

تنتهي محافظة الجيزة، اليوم الاثنين 13 يناير، من قبول طلبات عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة.

قيمة الأجر

أوضحت المحافظة، في إعلانها، أن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ 150 جنيهًا للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

المستندات المطلوبة

نوهت المحافظة، بأن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

أماكن التقديم

على من يرغب في التقدم التوجه إلى مقار الأحياء طبقا للأقرب لمحل السكن: (الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم) وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارا من تاريخه وحتى يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علما بأن العمل مستمر أيام العطلات.