برلمانية: إنهاء "قضايا الأسرة" هدفه حماية الأسرة المصرية

كتب- نشأت علي:

أشادت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجّه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة أن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، واستكمال مظلة الحماية التي أطلقتها الدولة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسي لمس جوهر المشكلة في التشديد على قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ على نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على الهوية المصريه والحفاظ على تماسك المجتمع.