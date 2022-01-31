4000 آلاف شقة.. ننشر تفاصيل جديدة بشأن طرح شقق دار مصر وجنة وسكن مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مصدر مسؤول بهية المجتمعات العمرانية، تفاصيل جديدة عن لطرح المنتظر من وحدات جنة وسكن مصر ودار مصر، بالتمويل العقاري.

وأضاف المصدر، لمصراوي أن عدد الوحدات الجاهزة للطرح يصل إلى 13 الف وحدة سيتم طرحها على مرحلتين، الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكد أن الطرح الأول سيكون بإجمالي 4 آلاف وحدة ضمن الـ3 مشروعات (جنة- سكن مصر - دار مصر)، حيث يتم طرح شقق جاهزة للتسليم وكاملة التشطيبات.

وتابع المصدر: صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيكون هو المسؤول عن عمليات الطرح والحجز لهذه المشروعات.

وعن الاسعار أكد المصدر أن المرحلة الأولى من الوحدات ستكون بنفس أسعار الطرح الاخير من هذه المشروعات باستثناءات طفيفة جدا، لافتا إلى أن كل مشروع له سعر وكل مدينة لها سعر مختلف عن الأخرى.

وتواجد شقق سكن مصر، بـ12 مدينة جديدة: (أكتوبر الجديدة– حدائق أكتوبر– العبور– القاهرة الجديدة– العلمين الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– بدر– غرب قنا– دمياط الجديدة– الشروق– وناصر "غرب أسيوط").

أما مشروع دار مصر، يتواجد بـ8 مدن جديدة: (15 مايو– السادات– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– الشروق– القاهرة الجديدة– بدر– وبرج العرب الجديدة).

- مشروع جنة، يتواجد بـ8 مدن جديدة: (6 أكتوبر– الشروق– الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– دمياط الجديدة– وملوي الجديدة).

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