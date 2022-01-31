السبت المقبل.. إعلان جوائز "عبدالتواب يوسف" في أدب الطفل بمعرض الكتاب

02:30 ص الإثنين 31 يناير 2022
السبت المقبل.. إعلان جوائز "عبدالتواب يوسف" في أدب الطفل بمعرض الكتاب

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف للأطفال بمعرض الكتاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


(مصراوي):

قال الروائي عصام يوسف، نجل رائد أدب الأطفال عبدالتواب يوسف، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بمسابقة عبد التواب يوسف للأطفال يوم السبت المقبل في معرض الكتاب.

وأضاف عصام، خلال ندوة "كتابات عبدالتواب يوسف للأطفال" في القاعة الرئيسية، ضمن فعاليات المعرض، أن الجائزة تأتي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الحكي، والتلخيص، والرسم.

واستعرض أبرز المواقف الحياتية الشخصية التي جمعته مع والده، والقصص الرائعة التي لا تمحى من الذاكرة.. مشيرا إلى أن والده كان مترجما جيدا للأحداث من بينها أحداث حرب أكتوبر المجيدة، ثم تحويلها إلى فكرة وحكاية في أعماله الأدبية، متمنيًا وضع اسم والده في موسوعة جينيس لأنه يمتلك مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال.

ودعا عصام إلى إعادة طبع كتب والده الكاتب الراحل عبدالتواب يوسف حتى يعرف الجيل الجديد كتاباته وأدبه للأطفال.
وانطلقت الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحتفي الدورة الحالية بيحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصيتي المعرض، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

عصام يوسف أدب الطفل عبد التواب يوسف معرض الكتاب

الخبر التالى:

مدير أوقاف القاهرة: حريق منطقة المشهد الحسيني بعيد عن المسجد والمديرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا