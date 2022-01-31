السبت المقبل.. إعلان جوائز "عبدالتواب يوسف" في أدب الطفل بمعرض الكتاب



(مصراوي):

قال الروائي عصام يوسف، نجل رائد أدب الأطفال عبدالتواب يوسف، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بمسابقة عبد التواب يوسف للأطفال يوم السبت المقبل في معرض الكتاب.

وأضاف عصام، خلال ندوة "كتابات عبدالتواب يوسف للأطفال" في القاعة الرئيسية، ضمن فعاليات المعرض، أن الجائزة تأتي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الحكي، والتلخيص، والرسم.

واستعرض أبرز المواقف الحياتية الشخصية التي جمعته مع والده، والقصص الرائعة التي لا تمحى من الذاكرة.. مشيرا إلى أن والده كان مترجما جيدا للأحداث من بينها أحداث حرب أكتوبر المجيدة، ثم تحويلها إلى فكرة وحكاية في أعماله الأدبية، متمنيًا وضع اسم والده في موسوعة جينيس لأنه يمتلك مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال.

ودعا عصام إلى إعادة طبع كتب والده الكاتب الراحل عبدالتواب يوسف حتى يعرف الجيل الجديد كتاباته وأدبه للأطفال.

وانطلقت الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحتفي الدورة الحالية بيحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصيتي المعرض، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".