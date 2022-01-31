عمرة رجب.. اعرف الشروط الصحية للمعتمرين قبل السفر لأداء المناسك

08:30 ص الإثنين 31 يناير 2022
عمرة رجب.. اعرف الشروط الصحية للمعتمرين قبل السفر لأداء المناسك

أرشيفية

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كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة السياحة والآثار، بعد أيام قليلة، في تسيير أولى رحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر، تنفيذ رحلات العمرة لأشهر (رجب وشعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وكانت وزارة السياحة، وضعت ضوابط وشروط صحية خاصة بالمعتمرين، قبل أداء مناسك العمرة على النحو التالي:

- تلقي جرعات اللقاح المعتمدة ضد كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر).

- الحصول على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- إجراء تحليل PCR قبل سفره بـ 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودة المعتمر إلى مصر من السعودية.

- إجراء تحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون.

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رحلات العمرة عمرة رجب الشروط الصحية للمعتمرين وزارة السياحة والآثار

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