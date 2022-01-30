مدير أوقاف القاهرة: حريق منطقة المشهد الحسيني بعيد عن المسجد والمديرية

11:20 م الأحد 30 يناير 2022
مدير أوقاف القاهرة: حريق منطقة المشهد الحسيني بعيد عن المسجد والمديرية

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، إن الحريق الذي اندلع مساء الأحد، في منطقة المشهد الحسيني بمنطقة الأزهر بعيد تمامًا عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

وأضاف صلاح في تصريحات لمصراوي، أن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق.

وأشار مدير أوقاف القاهرة، إلى أنه في طريقه الآن إلى المديرية لمتابعة الأمر عن قرب.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاندلاع حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في منطقة الدراسة بالقاهرة.

حريق منطقة الحسين مسجد الحسين خالد صلاح حريق مبنى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون بكأس الأمم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا