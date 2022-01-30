مدير أوقاف القاهرة: حريق منطقة المشهد الحسيني بعيد عن المسجد والمديرية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، إن الحريق الذي اندلع مساء الأحد، في منطقة المشهد الحسيني بمنطقة الأزهر بعيد تمامًا عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

وأضاف صلاح في تصريحات لمصراوي، أن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق.

وأشار مدير أوقاف القاهرة، إلى أنه في طريقه الآن إلى المديرية لمتابعة الأمر عن قرب.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاندلاع حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في منطقة الدراسة بالقاهرة.