طقس غدا الاثنين.. برودة ورياح.. وتجدد الأمطار في القاهرة

10:49 م الأحد 30 يناير 2022
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كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ الاثنين بارد على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، شديدة البرودة على كافة الأنحاء يصل حد الصقيع على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، إن هناك فرص لسقوط أمطار على القاهرة وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نشاط رياح على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين:

القاهرة : العظمى 15 _ الصغرى 10
الإسكندرية: العظمى 16 _ الصغرى 11
الزقازيق: العظمى 15 _ الصغرى 10
كاترين: العظمى 12 _ الصغرى 02-
سوهاج: العظمى 17 _ الصغرى 05
أسوان: العظمى 19 _ الصغرى 07
حلايب: العظمى 20 _ الصغرى 12

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