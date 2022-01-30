عزف ومانجا.. جناح اليابان يلفت الأنظار في معرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

حظي جناح اليابان في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإقبال كبير، من الجماهير التي تسعى إلى اكتشاف ثقافة مختلفة عبر ما يقدمه الجناح من أنشطة وفعاليات.

منة الله محمد، إحدى المسئولين عن الجناح أكدت في تصريحات خاصة، أن الجناح يجذب عددا كبيرا من الجماهير التي تأتي لتستمتع بعزف نائب رئيس هيئة اليابان للفنون الذي يقوم بالعزف على آلة وترية يابانية تقليدية للجمهور بنفسه.

وأضافت: كما نقدم هذا العام فن طي الورق الياباني (الأوريجامي)، وهو فن يقدم أشكال عديدة من الورق تعمل تنمية خيال الطفل كما تعمل على إسعاد الكبار، نظرا لأن الاشكال المستخدمة لا تنتهي.

وحول الكتب المعروضة أكدت أنها تتنوع ما بين كتب علمية وروايات وفن المانجا وهي القصص المصورة اليابانية.