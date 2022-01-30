50 ألف زائر في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

10:24 م الأحد 30 يناير 2022
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(مصراوي):

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن اليوم الرابع من الدورة 53، شهد دخول 50 ألف زائر من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وكانت فعاليات اليوم قد شملت مجموعة من العروض الفنية وأنشطة الطفل المتنوعة إلى جانب عدد من اللقاءات الفكرية والثقافية كان منها ندوة بعنوان المشروعات والمؤسسات ناقشت مفاهيم العمل التطوعى وتاثيره الإيجابى في مضمار التنمية الوطنية.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

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