تخطينا ذروة البرودة.. الأرصاد: عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذه الموعد

10:06 م الأحد 30 يناير 2022
تخطينا ذروة البرودة.. الأرصاد: عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذه الموعد

تعرضت مصر مؤخرا لموجة من الطقس السيء

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كتب- أسامة علي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم لمصراوي: "عدينا ذروة انخفاض درجات الحرارة"، مؤكدة أنه بداية من شهر فبراير المقبل تعود درجات الحرارة للمعدلات، وتسجل القاهرة درجات حرارة تتراوح ما بين 18 و19 خلال فترات النهار، و8 و9 درجات ليلًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أنه مازال هناك أكثر من شهر على انتهاء فصل الشتاء، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة خلال شهري فبراير ومارس.

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