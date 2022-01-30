علاء مبارك يهنئ منتخب مصر: "بصراحة رجالة"

كتب- أسامة علي:

هنئ علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، منتخب مصر بالفوز على منتخب المغرب في دور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وقال مبارك على حسابه الشخصي على تويتر: "بصراحة رجالة.. ألف ألف مبروك".

وصعد المنتخب المصري لكرة القدم إلى دور نصف النهائي لكأس الأمم بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2/1، ويواجه المنتخب المصري منتخب الكاميرون الخميس المقبل في دور نصف النهائي للبطولة.