علاء مبارك يهنئ منتخب مصر: "بصراحة رجالة"
كتب- أسامة علي:
هنئ علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، منتخب مصر بالفوز على منتخب المغرب في دور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
وقال مبارك على حسابه الشخصي على تويتر: "بصراحة رجالة.. ألف ألف مبروك".
وصعد المنتخب المصري لكرة القدم إلى دور نصف النهائي لكأس الأمم بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2/1، ويواجه المنتخب المصري منتخب الكاميرون الخميس المقبل في دور نصف النهائي للبطولة.
بصراحة رجالة 👏👏👏👏👏الف الف مبروك pic.twitter.com/SvomV9hTol— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 30, 2022
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