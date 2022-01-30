حازم إمام عن فوز المتخب: "ربنا يكملها بكأس البطولة"

كتب- نشأت علي:

وجّه الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأمين سر لجنة شباب والرياضة بمجلس النواب التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وربنا يكملها بالحصول على كأس البطولة إن شاء الله مشيرا إلى أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة بعقلية البطل وأداء جيدا وأحييهم على ذلك".

وأعرب "إمام" عن سعادته بالروح الحماسية والأجواء الاحتفالية التي شهدها من جماهير منتخب مصر بالمدرجات خلال المباراة.

كان منتخب مصر فاز على المغرب بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور ربع النهائي.