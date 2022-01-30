اللواء عباس كامل يشارك في عزاء الكاتب ياسر رزق (صور)
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كتب- أسامة علي:
تصوير- هاني رجب:
شارك اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة، اليوم الأحد في مسجد المشير بالتجمع الخامس.
كما شارك في العزاء الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والقيادي العمالي كمال أبوعيطة.
وأقيمت جنازة للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي في مسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه، في جنازة شهدت بكاء العديد منهم على خسارته.
كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيا الخميس الماضي، في مسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.
وتوفى صباح الأربعاء الماضي الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.
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