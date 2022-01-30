زكريا عزمي ومحلب والمسلماني يشاركون في عزاء ياسر رزق (صور)

07:52 م الأحد 30 يناير 2022
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كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة في عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق، اليوم الأحد.

كما شارك زكريا عزمي، مدير مكتب الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، والإعلامي أحمد المسلماني، والقيادي الوفدي عصام شيحة، في العزاء في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وأقيمت جنازة للكاتب الصحفي ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي في مسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيًا الخميس الماضي، في مسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى رزق الأربعاء الماضي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.​

عزاء ياسر رزق زكريا عزمي إبراهيم محلب أحمد المسلماني ياسر رزق

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