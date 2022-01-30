برلمانيون وصحفيون يشاركون في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

شارك المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي محمود بكري، في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي وافته المنيه الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، مساء اليوم بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

كما شارك في العزاء الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل وعصام كامل رئيس تحرير فيتو.

وشارك ضياء رشوان نقيب الصحفيين في العزاء، كما تلقى واجب العزاء بجانب الأسرة وقيادات مؤسسة أخبار اليوم.

وأقيمت جنازة للكاتب الصحفي ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي في مسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيًا الخميس الماضي، في مسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى رزق الأربعاء الماضي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.​