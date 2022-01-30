حذف عقار من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في الإسكندرية

06:04 م الأحد 30 يناير 2022
حذف عقار من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في الإسكندرية

عاصم الجزار وزير الإسكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1213 لعام 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: حذف العقار الكائن برقم 34 - 36 تنظيم 16 صفيحة شارع كفر عبده قسم سيدي جابر حي شرق من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية وفقا للضوابط الواردة بكتاب المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المحكمة الإدارية العليا (أ) الدائرة الأولى عليا رقم 2021/211.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

Screenshot_2022-01-30-16-38-39-93_a27b88515698e5a58d06d430da63049dScreenshot_2022-01-30-16-38-33-75_a27b88515698e5a58d06d430da63049d

عاصم الجزار المنشآت ذات الطراز المعماري الإسكندرية حذف عقار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |مصر 2-1 المغرب.. تريزيجيه يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا