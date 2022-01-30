الإعلامية دعاء عامر تعلن إصابتها بـ"أوميكرون": "ادعولي بالشفا"

05:38 م الأحد 30 يناير 2022
الإعلامية دعاء عامر تعلن إصابتها بـ"أوميكرون": "ادعولي بالشفا"

دعاء عامر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

أعلنت الإعلامية دعاء عامر، إصابتها بمتحور أوميكرون.

وقالت عامر، في تصريحات عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "ادعولي بالشفاء.. عندي دور أوميكرون.. الحمد الله".

وكانت دعاء كشفت أمس شعورها بأعراض كورونا وكتبت قائلة: "أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد من إمبارح وعندي دور برد وشوية أبقى بردانة برعشة وشوية أبقى حرانة وخايفة أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، إللي جالهم كورونا الأيام دي أوميكرون حسوا بأعراض إيه وادعولي ولكل مريض بالشفاء التام".

أوميكرون فيروس كورونا دعاء عامر

الخبر التالى:

بدء عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |مصر 2-1 المغرب.. تريزيجيه يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا