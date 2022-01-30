الإعلامية دعاء عامر تعلن إصابتها بـ"أوميكرون": "ادعولي بالشفا"

كتب- أسامة علي:

أعلنت الإعلامية دعاء عامر، إصابتها بمتحور أوميكرون.

وقالت عامر، في تصريحات عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "ادعولي بالشفاء.. عندي دور أوميكرون.. الحمد الله".

وكانت دعاء كشفت أمس شعورها بأعراض كورونا وكتبت قائلة: "أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد من إمبارح وعندي دور برد وشوية أبقى بردانة برعشة وشوية أبقى حرانة وخايفة أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، إللي جالهم كورونا الأيام دي أوميكرون حسوا بأعراض إيه وادعولي ولكل مريض بالشفاء التام".