وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض ب6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 723 لعام 2021.
ونصت المادة الأولى من القرار: باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 17 ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م الواقعة بالحوض رقم 30 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ / شفيق علي سويد، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.
وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:
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