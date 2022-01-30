"الشيوخ" يوافق على مشروع قانون العمل بشأن السرية ومستندات المنشأة

04:29 م الأحد 30 يناير 2022
"الشيوخ" يوافق على مشروع قانون العمل بشأن السرية ومستندات المنشأة

مجلس الشيوخ

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كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، على مادة (113) من مشروع قانون العمل بشأن السرية ومستندات المنشأة.

وتنص المادة على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات تكنولوجية، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6 - جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

مجلس الشيوخ قانون العمل بهاء أبو شقة السرية مستندات المنشأة

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