محافظة القاهرة: ورشة عمل ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية

كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية أول ورشة عمل ضمت مجموعة من الحرفيين في الأويما والخيامية والأرابيسك وصناعة السبح والزجاج والنحاس والخشب والحلي والذهب وتطعيم المعادن بالفضة وذلك في قاعة جمعية مظلة بحديقة الأزهر.

وتأتي الورشة التي شارك فيه أكثر من 30 حرفيا ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 (صون التراث الثقافي غير المادي).

وشملت الورشة عدة محاضرات للتعريف بالاتفاقية وأهمية الحفاظ على الفنون الحرفية التقليدية قدمتها الدكتورة فاطمة مصطفى، خبير اليونسكو المعتمد، والدكتور خالد حسين، الخبير في التراث الثقافي غير المادي.