القصير يناقش كيفية تحقيق مصر الاكتفاء من الأسماك في افتتاح مؤتمر الثروة السمكية بالرياض

كتب- أحمد مسعد:

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام حاليًّا في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد القصير، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي أمام المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض، أن الزراعة المصرية تشهد حاليًّا طفرة غير مسبوقة وتلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث إنها القطاع المعني بتوفير الغذاء للمواطنين وتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

واستعراض القصير التجربة المصرية في مجال الثروة السمكية؛ حيث استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في غليون والفيروز والديبة.

وعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال تطوير البحيرات وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مجال الثروة السمكية وإحكام الرقابة من خلال إصدار قانون تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والذي يتضمن الكثير من المواد التي تنظم آليات الصيد الحديث والتتبع والرقابة وتوفير المعلومات.

وأشار القصير إلى وجود أكثر من مؤسسة تتولى الرقابة على الثروة السمكية في مصر مثل جهاز سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى امتلاك مصر مجموعة متميزة من المعاهد العلمية البحثية والمعنية بالبحوث التطبيقية في مجال الثروة السمكية مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعمل أبحاث الثروة السمكية وكذلك المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى استحداث كلية متخصصة في الثروة السمكية بجانب البرامج والأقسام الموجودة في كليات الزراعة والطب البيطري.. كل ذلك بهدف توفير خريجين على قدر عالٍ من الكفاءة في مجال الثروة السمكية.

وأشاد وزير الزراعة بمناخ الاستثمار الزراعي في مصر؛ خصوصًا في مجال الاستزراع السمكي، منوهاً بأن مصر تحتل حاليًّا المركز الأول إفريقيًّا في الاستزراع السمكي والثالث عالميًّا في إنتاج البلطي.

ونوه القصير بالدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين وكذلك المبادرات التمويلية الميسرة التي يقدمها الجهاز المصرفي المصري إلى المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي المتكامل.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حالياً في المعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض، يرافقه الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية.

وسيلتقي القصير على هامش المعرض العديدَ من السادة وزراء الزراعة والمسؤولين عن الثروة السمكية بالدول المشاركة ويبحث معهم آفاق التعاون المشترك بين مصر وتلك الدول.