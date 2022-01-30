رئيس "خارجية النواب" لسفير ألمانيا: دورنا سن القوانين وَفق مصالح وتطلعات الشعب المصري

04:22 م الأحد 30 يناير 2022
رئيس "خارجية النواب" لسفير ألمانيا: دورنا سن القوانين وَفق مصالح وتطلعات الشعب المصري

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

استقبل كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، سفير ألمانيا بالقاهرة في مكتبه .

وأكد درويش أن العلاقات المصرية- الألمانية علاقات نموذجية واستراتيجية بين دولتَين وزعامتَين تمثلان ثقلًا في محيطهما الإقليمي والدولي، وتربطهما مصالح مشتركة في المجالات كافة، فضلاً عن توافق الرؤى بينهما على العمل المشترك تجاه العديد من القضايا الدولية؛ وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ وتحقيق الاستقرار في المنطقة والشراكة من أجل تحقيق التنمية في القارة الإفريقية؛ إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية .

ولفت درويش إلى أن دور مجلس النواب هو تحويل المطالب والتطلعات المشروعة للشعب المصري إلى قوانين تتسق مع التوجهات العامة للدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق المصالح الوطنية بأمانة وصدق منذ عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى توجيه التوصيات للحكومة عبر طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة وأدوات الرقابة البرلمانية؛ لتعزيز جهود التنمية المستدامة المصرية وَفق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي أنجزت مصر فيها مراحل متقدمة عبر مشروعات تنمية الريف المصري وغيرها من المشروعات القومية التنموية التي تجسد الحقوق الإنسانية الشاملة .

وأضاف رئيس "خارجية النواب" أن العالم وممثليه باتوا على دراية بادعاءات وأكاذيب أفراد يجدون ملاذًا آمنًا بالخارج رغم بإدراجهم على قوائم الإرهاب العالمية، وبين مطالب آخرين بالداخل غير متفقة مع الدستور المصري وقوانين الدولة وأعرافها وثقافة وقيم عموم الشعب المصري .

مجلس النواب سفير ألمانيا كريم عبد الكريم درويش

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