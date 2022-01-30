7 مرشحين على مقعد النقيب.. الهدوء يخيم على أول أيام انتخابات "الزراعيين"

04:21 م الأحد 30 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

تصوير: زياد أحمد

انطلقت انتخابات النقابة العامة للزراعيين، اليوم الأحد، على مستوى النقيب العام والوكيلَين والأعضاء على مستوى الجمهورية والأعضاء الإقليميين بالمتحف الزراعي بالدقي.

ورصدت عدسة "مصراوي" حالة من الهدوء في الساعات الأولى من انطلاق الماراثون الانتخابي؛ حيث يتنافس نحو 2000 مرشح على جميع المستويات.

وبلغ إجمالي المرشحين على مقعد النقيب العام ٧ مرشحين؛ هم: الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحالي، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، والدكتور نظمي عبد الحميد عميد زراعة عين شمس السابق، والدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق.

وتجرى انتخابات نقابة الزراعيين تحت إشراف قضائي كامل من بداية الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتائج الانتخابات؛ لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

انتخابات النقابة العامة للزراعيين نقيب الزراعيين المتحف الزراعي

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