بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وكبرى الشركات الإماراتية لتحويل المركبات للعمل بالغاز

كتب- مصراوي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز كل الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وفقًا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وشركة "كاربون" القابضة، وشركة "وودلاندز" لخدمات الطاقة، الإماراتيتَين، اليوم الأحد، بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، نائب رئيس مجموعة "كاربون" القابضة.

وأوضح التراس أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلي لمحطات "Woodserv" المتكاملة لتموين السيارات والحافلات والمناطق النائية بالغاز الطبيعي المضغوط، مشيدًا بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة "كاربون" القابضة، وشركة "وودلاندز" لخدمات الطاقة.

وأشار التراس إلى أنه اتفق على زيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي لتصل إلى 70% للوحات التحكم والخزانات ومجموعة التوزيع ومجموعة الضواغط"Compressors" ؛ لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة، بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .

وأضاف رئيس "العربية للتصنيع" أنه تم الاتفاق على الاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها "العربية للتصنيع"، لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر التراس أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع مستقبلًا للأسواق الإفريقية والعربية.

وأكد أحمد الخراشي، المدير التنفيذي لشركة "كاربون" القابضة، أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الإماراتية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأشار عبد الله المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة "وودلاندز" لخدمات الطاقة، إلى أهمية التعاون مع "العربية للتصنيع" لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال استخدامات الغاز الطبيعي ومستلزماتها في المركبات.