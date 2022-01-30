رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

03:12 م الأحد 30 يناير 2022
رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة لاحقة.

وانتهى المجلس في جلسته العامة اليوم من 152 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.

وتشهد الجلسة العامة غدا الاثنين، وفقا لجدول الأعمال مناقشة 4 تقارير من اللجان النوعية المختلفة.​

بهاء أبو شقة رفع الجلسة العامة للشيوخ مجلس الشيوخ قانون العمل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. كأس الرابطة..الأهلي 1 - 1 البنك الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا