رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة لاحقة.

وانتهى المجلس في جلسته العامة اليوم من 152 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.

وتشهد الجلسة العامة غدا الاثنين، وفقا لجدول الأعمال مناقشة 4 تقارير من اللجان النوعية المختلفة.​