إخلاء ورش القاهرة التاريخية.. توجيه من محافظ القاهرة بشأن مجمع شمال الحرفيين

02:14 م الأحد 30 يناير 2022
إخلاء ورش القاهرة التاريخية.. توجيه من محافظ القاهرة بشأن مجمع شمال الحرفيين

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من مشروع منطقة شمال الحرفيين الجار تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

وتتضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية التي يتم تنفيذها في عدد من المناطق في الوقت الحالي نقل أنشطة الورش والمحال التي لا تتناسب وطبيعة القاهرة التاريخية إلى مجمل بديل يجرى تنفيذه بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة إعادة الشئ لأصله بشوارع العاصمة بعد انتهاء المشروعات منها للحفاظ على الشكل الجمالي للعاصمة .

كما أكد على أن الفترة القادمة ستشهد تطوير عدد من الحدائق المتخصصة وحدائق هيئة النظافة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة مجمع شمال الحرفيين إخلاء ورش القاهرة التاريخية

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