"صناع القرار" الأعلى.. "معلومات الوزراء" يتابع أحدث استطلاعات الرأي العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد غايات:

تابع مركز معلومات الوزراء أحدث استطلاع تم إجراؤه عبر الإنترنت بواسطة مؤسسة "إبسوس موري"، لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي على عينة من 19504 من المبحوثين البالغين في 28 دولة حول العالم؛ بهدف التعرف على مدى وعيهم بمفهوم الذكاء الاصطناعي، خلال ديسمبر 2021 بحسب بيان صحفي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من المبحوثين في الـ28 دولة حول العالم يرون أن لديهم وعيًا جيدًا بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وقد جاء "صناع القرار بنسبة (74%)، وأصحاب الأعمال (73%)، وأولئك الذين يحملون شهادة جامعية (71%)، وذوو المستوى الاقتصادي الأعلى في بلادهم (71%) هم أكثر من يرون أنفسهم ذلك.

وتوقع 60% من المبحوثين أن المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ستغير حياتهم بشكل كبير خلال الفترة من الـ3 إلى الـ5 سنوات المقبلة"، وقد جاءت المملكة العربية السعودية والصين من أكثر الدول التي توقع مبحوثوها ذلك (80% لكل منهما)، ثم مبحوثو كوريا الجنوبية (76%)، يليهم مبحوثو الهند (74%)، ثم تركيا (73%).

وأكد 6 من كل 10 مبحوثين حول العالم أن "المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ستجعل حياتهم أسهل"، وبلغت نسبة هؤلاء المبحوثين 87% في الصين، و80% بين مبحوثي المملكة العربية السعودية، مقابل 39% في فرنسا و41% في الولايات المتحدة.