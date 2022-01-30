هل تدعو زيادة إصابات كورونا إلى القلق؟.. مسؤول بالصحة يرد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن هناك زيادات طفيفة بين يوم وآخر في إصابات كورونا تدعونا إلى الحذر، ويجب على المواطنين العودة بشدة للإجراءات الاحترازية وتنفيذ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف "عبدالفتاح" في حوار لمصراوي يُنشر لاحقاً، أنه "لا ينبغي أن نستهين بالوباء لأنه لم يلملم أوراقه ولم يغادرنا بعد".

وسجلت وزارة الصحة أمس 2018 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.

وإجمالًا، بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس السبت، 421478 حالة إصابة من ضمنهم 354300 حالة تم شفاؤها، و22566 حالة وفاة.

وعاد رئيس إدارة الطب الوقائي للقول إن مواقع الترصد الخاصة بالإنفلونزا تشير إلى زيادة في نشاط الإنفلونزا بما يتناسب مع هذا الشهر، وبالتالي هناك زيادات طفيفة في الإصابة بالأمراض التنفسية لا تدعو للقلق، وإن كانت الزيادات في عدد الإصابات ليست كلها "كوفيد-19"، إنما تتنوع بين نزلات البرد أو الإنفلونزا.

وشدد على أنه إلى جانب الإجراءات الاحترازية ينبغي تلقي اللقاح لأنه مهم للمواطن وللمجتمع ككل، ويمنع الإصابة بنسبة كبيرة، وحتى حال الإصابة فإنه يمنع مضاعفات المرض بنسبة 90% ولن تستدعي الحالة دخول المستشفى أو الرعاية المركزة، فالتطعيم حائط صد ضد تحور الفيروس في أجسادنا وهذا مهم للبشرية كلها.