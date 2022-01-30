بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون العمل

11:53 ص الأحد 30 يناير 2022
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون العمل

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يتألف من 267 مادة، حيث تم مناقشة أكثر من 100 مادة في الجلسات السابقة، التي حضرها محمد سعفان، وزير القوى العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

يستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من "العامل - صاحب العمل"، لاسيما وأن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي.​

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