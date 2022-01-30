الصحة: إتاحة تغيير مكان تلقي الجرعة التنشيطية للقاح كورونا عبر "105"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أتاحت للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير.

وشدد "عبدالغفار" على إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجه الوزير بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.