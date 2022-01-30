اليوم.. عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

كتب- مينا غالي:

تقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، عزاءًا له اليوم الأحد، بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

وأقيمت جنازة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي، بمسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه وزملاءه ومحبيه.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيا، الخميس، بمسقط رأسه بمدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفي صباح الأربعاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.