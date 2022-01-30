كورونا في 24 ساعة| سر المتحور الجديد وعلامات الإصابة بأوميكرون.. وتوفير العلاج في الصيدليات

07:00 ص الأحد 30 يناير 2022
كورونا في 24 ساعة| سر المتحور الجديد وعلامات الإصابة بأوميكرون.. وتوفير العلاج في الصيدليات

متحور أوميكرون

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 354300 حتى اليوم.

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