حدث ليلا| موعد ذروة إصابات كورونا.. واللقطات الأولى لاختبار سد النهضة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الإسكان تكشف عن موعد تسليم وحدات أهالي منطقة ماسبيرو- فيديو

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة ماسبيرو كانت منطقة عشوائية خطرة في قلب القاهرة وأفضل منطقة فيها، وكانت دائمًا ما تسوء صورة القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم النجاح في إخلائها تماما بعدة طرق، سواء بالتعويض في مناطق أخرى أو بعض السكان المقيمين الذين طلبوا أخذ بدل إيجار والعودة من جديد في سكن بديل عقب بنائه.

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استشاري حساسية:" ذروة الإصابات منتصف فبراير ونتوقع انكسار الموجة في بداية مارس"

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تفشي متحور أوميكرون، في الفترة الحالية أمر طبيعي جدًا ومتوقع بسبب طبيعة المتحور في الانتشار الشديد، مشيرًا إلى أنه في ظل الانتشار السريع حاليًا نتوقع أن تكون ذروة الموجة في منتصف فبراير ليعقبها الانكسار في الأسبوع الأول أو الثاني من مارس ".

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أمجد الحداد: متحور «أوميكرون» أقل حدة من تحورات فيروس كوورنا لكنه أكثر انتشارًا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن الفيروس سريع الانتشار لكن 80% وأكثر من الإصابات المسجلة به بسيطة ويمكن علاجها، قائلًا إن المتحور – في معظم الحالات - يصيب الجهاز التنفسي العلوي أكثر من إصابة الجهاز السفلي الذي يتسبب في الالتهاب الرئوي ويحتاج الأكسجين والرعاية المركزة.

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"لو انتقل للبشر سيكون أكثر فتكًا".. ما نعرفه عن "نيوكوف" متغير كورونا الجديد

حذر علماء في الصين، من خطورة تطور متحور جديد لفيروس كورونا أطلق عليه (NeoCoV) ينتقل حاليًّا بين الحيوانات فقط، وربما ينتقل إلى البشر وبينهم -وفقًا للعلماء.

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"تذكير صريح بالتغير المناخي".. العاصفة الأفريقية "آنا" أظهرت حقيقة الأزمة

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن العاصفة المميتة التي ضربت دولاً في جنوب القارة الإفريقية هذا الأسبوع أظهرت حقيقة الأزمة المناخية.

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تقارير: إثيوبيا تبدأ أول اختبار لتوليد الكهرباء من سد النهضة

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، أن السلطات في أديس أبابا، بدأت أول اختبار لتوليد الكهرباء من سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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اللقطات الأولى لاختبار توليد الكهرباء من سد النهضة (فيديو وصور)

نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لاختبار السلطات في إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة.

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عوض تاج الدين: الخفافيش مصدر كل الفيروسات.. ومتحور "نيو كوف" لم يتضح علميًا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الجزء العلمي الدقيق بشأن متحور "نيو كوف" لم يتضح حتى الآن، إلا أنه يأتي في إطار المتوقع ظهوره من متحورات جديدة.

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