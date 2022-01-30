هل عمليات التخلص من السمنة تناسب أصحاب الأمراض المزمنة والقلب؟

04:30 ص الأحد 30 يناير 2022
هل عمليات التخلص من السمنة تناسب أصحاب الأمراض المزمنة والقلب؟

وزارة الصحة

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر موقع التواصل "فيسبوك" فيديو للإجابة عن سؤال هل عمليات التخلص من السمنة تناسب أصحاب الأمراض المزمنة والقلب؟

وقال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن الجراحات مفيدة للتخلص من الوزن، لكن لا نستخدمها للسمنة المفرطة، إلا بعد فشل تخفيف الوزن بالرياضة والنظام الغذائي.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين الكشف مجانًا في الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وزارة الصحة الأمراض المزمنة القلب السمنة

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