​​برلماني يطلق حملة "قنن مصنعك" لتوعية الشباب بأهمية ترخيص المصانع

كتب- نشأت علي:

أطلق النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، حملة "قنن مصنعك" لرفع الوعي بأهمية تقنين وترخيص المصانع غير المرخصة، في إطار توجه الدولة ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أهمية مساعدة المصانع غير المرخصة على تقنين أوضاعها.

وأكد عصام في بيان له، أن الحملة التي أطلقها ستتضمن عددًا من الفعاليات على مدار الشهرين المقبلين، وإجراءات تشريعية ورقابية لتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع غير المرخصة والراغبين في الترخيص والعمل الرسمي، ولكن تواجههم عقبات إما بسبب البيروقراطية أو عدم معرفتهم بالإجراءات المطلوبة من الأساس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس السابق أقر قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تضمن تسهيلات وحوافز عديدة لجذب القطاع غير الرسمي للعمل بالقطاع الرسمي، ولكن حتى الآن مازالت الاستفادة من القانون محدودة، والسبب الأهم في ذلك هو نقص الوعي بما تضمنه هذا القانون، وهو ما يضيع الكثير من الفرص على راغبي العمل الرسمي.

وشدد محمود عصام على أن استمرار عمل القطاع الصناعي بدون تراخيص، يمثل خطورة كبيرة خاصة إذا ما كانت هذه المصانع تعمل في صناعة منتجات تمس صحة الإنسان بشكل مباشر خاصة الصناعات الغذائية، موضحًا أن الكثير من أصحاب المصانع يعزفون عن العمل الرسمي ليس بالضرورة بدافع التهرب الضريبي أو التهرب من سداد الرسوم الأخرى، ولكن جانب كبير من الأسباب يتمثل في المعوقات البيروقراطية التي تواجه الشباب عند الرغبة في العمل الرسمي، وهو ما تتوجه الدولة نحو تذليل عقباته.