لها نفس التأثير العلاجي.. هيئة الدواء تكشف أهمية الأدوية العشبية

11:48 م الإثنين 03 يناير 2022
لها نفس التأثير العلاجي.. هيئة الدواء تكشف أهمية الأدوية العشبية

هيئة الدواء تكشف أهمية الأدوية العشبية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت هيئة الدواء المصرية توعية على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضيحًا بشأن الأدوية العشبية.

وقالت الهيئة إن الأدوية العشبية هي مستحضرات صيدلية، تحتوي على مادة عشبية أو أكثر، يكون لها التأثير العلاجي، والمادة من الممكن أن تكون النبات نفسه، أو جزء منه، أو مستخلص، أو زيوت مع بعض الفيتامينات والمعادن.

وأضافت: "المكونات دي بتكون مواد تكميلية لها تأثير مساعد للمواد العشبية الفعالة".

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الأدوية العشبية هيئة الدواء مستحضرات صيدلية

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