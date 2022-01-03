بتكنولوجيا هولندية.. "الزراعة" تعلن افتتاح أول مصنع حيوي للسكر قريبًا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور أيمن حسني، مدير معهد المحاصيل السكرية، عن بدء تنفيذ مراحل مشروع شتلة القصب التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح "أسبوع الصعيد"، حيث نقوم حاليا بإنتاج 400 مليون شتلة بواقع 4 شتلات لكل مواطن.

وأضاف "حسني"، في تصريح لمصراوي، أن وزارة الزراعة تسعى للانتهاء من تدشين مصنع كومبو بمحافظة أسوان، لإنتاج 80 مليون شتلة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ 3 مصانع حيوية بتكنولوجيا تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى افتتاح أول مصنع في الربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن المشروع يعتمد على الري بـ "التنقيط"، لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحصول ومحتواه من السكر وتصل إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا مقارنة بـ40 في الزراعة القديمة، كما يوفر 400 ألف طن من القصب سنويًا.

وأشار إلى أن تكنولوجيا إنتاج الشتلات، تأتي من هولندا نظرًا لتقدمها في هذا الملف، موضحاً أن إجمالي التكلفة تصل إلى١٢٠ مليون جنيه بطاقة إنتاجية ١٥ مليون شتلة في السنة.

يذكر أن مصر تستهلك ٣ ملايين و٢٠٠ ألف طن سكر خام سنويًا، ويصل متوسط استهلاك الفرد إلى ٣٤ كيلو سكر في السنة، بينما تنتج مصر حوالي ٩٥٠ ألف طن من المساحة المنزرعة في مصر ومن البنجر تنتج ٢ مليون طن، ويوجد فجوة ٤٠٠ ألف طن سكر.