5 نصائح من هيئة الدواء لاستخدام بخاخ الأنف بأمان

10:58 م الإثنين 03 يناير 2022
5 نصائح من هيئة الدواء لاستخدام بخاخ الأنف بأمان

نصائح من هيئة الدواء لاستخدام بخاخ الأنف بأمان


كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت هيئة الدواء المصرية نصيحة عن كيفية استخدام الطريقة الصحيحة لبخاخ الأنف على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحة أن بخاخ الأنف من المستحضرات التي تستخدم لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

وقالت الهيئة، إن الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف كالتالي:

1- تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.
2- تنظيف اليدين جيدًا بالماء ثم تجفيفها.
3- غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.
4- وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.
5- الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.

بخاخ الأنف هيئة الدواء الجيوب الأنفية احتقان الأنف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|20 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا