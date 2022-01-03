رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2022 يعلن مواعيد فتح باب الترشيح

10:08 م الإثنين 03 يناير 2022
رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2022 يعلن مواعيد فتح باب الترشيح

المهندس هاني محمود

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس هاني محمد محمود- وزير الاتصالات، والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أنه تقرر فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

واضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون ، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة للحاضرين

...

نقابة المهندسين هاني محمد محمود وزارة الاتصالات انتخابات نقابة المهندسين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|20 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا