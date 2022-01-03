مجلس الوزراء: توزيع 200 مليون وجبة مدرسية حتى الآن



كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجى، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التى تم تغطيتها، ومدى الانتظام فى تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدء من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقاً للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه تم إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، حيث تم إرسال 16 إجراءً، وتم التأكيد على نشر الوعي الصحي بين الطلاب، مؤكدًا أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أي عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين، لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي تضم توفير عوامل النجاح لهذه المنظومة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء وليد أبو المجد الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مراحل المنظومة الخمس والتي غطت جميع المناطق المستهدفة بمحافظات الجمهورية، والتي استهدفت إتاحة الوجبات المدرسية لنحو 13.5 مليون طالب بمختلف المراحل، منهم 12 مليون طالب بالتعليم العام، والباقي بالتعليم الأزهري.

من جهته، أشار اللواء تيمور موسى إلى أن إجمالي عدد وجبات التغذية المدرسية التى تم توزيعها حتى الآن وصل إلى 200 مليون وجبة، موضحًا أن مكونات تلك الوجبات، والعناصر الغذائية التي توّفرها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه موسى إلى الإجراءات المتخذة لتدبير مكونات وجبات التغذية المدرسية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لاعتماد والموافقة على الشركات الموردة لتلك المكونات، مؤكدًا على الإجراءات التي يتم تنفيذها وتتعلق بالمرور والتفتيش على مختلف أعمال المنظومة للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بمكوناتها، ومطابقتها لمواصفات هيئة سلامة الغذاء المصرية.