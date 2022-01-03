كامل الوزير: من المحتمل رفع أسعار تذاكر القطارات 30 يونيو المقبل بشرط

(مصراوي):

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المحتمل أن تنظر الوزارة في أسعار تذاكر القطارات في شهر يونيو المقبل، عقب الانتهاء من نظام الإشارات الجديد.

وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية للإعلامي أحمد موسى مقدم برناج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة ستقدم دراسة وافية بالأسعار الجديدة للقطارات، وستقدم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأوضح: "حتى الآن لا أستطيع رفع أسعار تذاكر القطارات الآن، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لكن سأرفع أسعار التذاكر في حال الانتهاء من تطوير كل المنظومة".

وقال الوزير: "الميكروباص أرخص من القطارات، غير قادر على توفير حمام أو تكييف أو وجبات غذائية"، مضيفًا أنه ليس من سلطتي رفع أسعار التذاكر الآن، سانتظر رفع كفاءة منظومة القطارات كاملة، وعندها انتظر موافقة الرئيس السيسي على رفع الأسعار.